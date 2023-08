Neues Örtliches Entwicklungskonzept "Grätzeln" und Co-Working-Spaces: Bürger­rat präsentierte Ideen zur Stadt­entwicklung Villach - Ein neues Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) soll als Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für die Entwicklung der Stadt Villach dienen. Erstmals sind auch Bürger Teil dieses Experten-Prozesses - wir haben berichtet. Ihre Überlegungen wurden am Donnerstag vorgestellt. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (304 Wörter) © Stadt Villach / Marta Gillner Artikel zum Thema "Es geht um Villachs Zukunft": Stadt setzt bei Entwicklungs­konzept auf Bürger­beteiligung„Unser Villach 2033“: Bürger­rat präsentiert Ergebnisse

„Gemeinsam mit den Villacherinnen und Villachern wollen wir Ideen für ihren Lebensraum umsetzen“, sagte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) im Rahmen der Veranstaltung. „Stadtentwicklung darf nicht von oben herab passieren, sondern muss auf Augenhöhe geschehen.“ Aus diesem Grund wurde bereits zum zweiten Mal ein „Bürger:innenrat“ einberufen. 21 Personen von 18 bis 79 Jahren wurden aus 600 nach dem Zufallsprinzip eingeladenen Personen ausgewählt, in besagtem Rat aktiv zu sein.

© Stadt Villach / Marta Gillner

Bürger wünschen sich Ausbau des Wohnzimmerkonzeptes

Am vergangenen Donnerstag präsentierte der Bürgerrat schließlich seine ersten Ergebnisse. Eines der jüngsten Mitglieder fasste die Stimmung im Entstehungsprozess treffend zusammen: „Egal, welches Alter oder welche Berufsgruppe, in Villach können alle miteinander reden.“ Zahlreiche Themen wurden erarbeitet, ein großer Wunsch war dabei unter anderem der Ausbau von „Grätzeln“, also kleiner Stadtbereiche, die als Treffpunkte dienen, um die Gemeinschaft zu fördern. Damit einhergehend wünschten sich viele den Ausbau des sehr gut angenommenen Wohnzimmerkonzeptes auf dem Hauptplatz.

Co-Working-Spaces und leistbares Wohnen

Gleichzeitig wurde der Wunsch an die Stadt herangetragen, man möge, in Hinblick auf all jene, die nicht mehr zwingend in Büros arbeiten, mehr Co-Working-Spaces schaffen. Großes Thema war die Erhaltung von leistbarem Wohnen, sowie von Nahversorgern in den Ortsgebieten. Einen eigenen Beitrag leisteten engagierte Jugendliche, die sich unter anderem Workshops zur Berufsorientierung wünschen. Angeregt wurde weiters die Förderung von generationenübergreifendem Wohnen, mehr Platz für Freizeitaktivitäten und Sport sowie mehr öffentliche WC-Anlagen im Stadtgebiet.

© Stadt Villach / Marta Gillner

So geht es weiter

Die zahlreichen Vorschläge werden nun von Verwaltung und Politik evaluiert und fließen – wo machbar – direkt ins ÖEK ein. „Ich bedanke mich bei allen, die im neuen Bürgerrat Verantwortung für ihre Stadt übernommen und sich so aktiv in den Stadtentwicklungsprozess eingebracht haben“, sagte Bürgermeister Albel abschließend.