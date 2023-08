Steuerspartage Probleme beim Steuer­ausgleich? Arbeiter­kammer bietet Hilfe an Steiermark - So manch einer zerbricht sich beim Steuerausgleich schon mal den Kopf. Um zu helfen und beraten, veranstaltet die Arbeiterkammer in der ganzen Steiermark 20 Steuerspartage. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © Pixabay

Der Steuerausgleich steht an. Allerdings sorgen die vielen Rechnungen oft für Kopfzerbrechen. Um den Steirern, beim Steuerausgleich unter die Arme zugreifen, veranstaltet die Arbeiterkammer Steiermark im März Steuerspartage. An 20 Tagen im März kann man bei einem der Arbeiterkammer-Standorte in der Steiermark vorbeischauen und sich beraten lassen.

Termine für die Steuerspartage 2023 Termine können unter 05 7799-2507 vereinbart werden. Graz: 9. März, 13-17 Uhr 10. März, 10 - 14 Uhr 14. März, 14 - 20 Uhr 17. März, 10 - 14 Uhr 21. März, 14 - 20 Uhr 24. März, 10 - 14 Uhr

Feldbach: 8. März, 14 - 18 Uhr

Bruck: 8. März, 14 - 18 Uhr

Liezen: 13. März, 14 - 18 Uhr

Voitsberg: 13. März, 14 - 18 Uhr

Leibnitz: 15. März, 14 - 18 Uhr 23. März, 14 - 18 Uhr

Murau: 15. März, 14 - 18 Uhr

Zeltweg: 16. März, 14 - 18 Uhr

Hartberg: 16. März, 14 - 18 Uhr

Deutschlandsberg: 20. März, 14 - 18 Uhr

Leoben: 20. März, 14 - 18 Uhr

Weiz: 22. März, 14 - 18 Uhr

Mürzzuschlag: 22. März, 14 - 18 Uhr

Fürstenfeld: 23. März, 14 - 18 Uhr



