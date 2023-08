Feuerwehren im Einsatz Erneuter Chemie-Alarm in Raaba-Grambach Graz-Umgebung - Nach dem Heizölaustritt in den Raababach waren Donnsertagnachmittag 5 Feuerwehren von Raaba-Grambach bis Gössendorf im Einsatz, um Ölsperren zu errichten. Diese wurden in den Morgenstunden von der Feuerwehr gecheckt. Dabei machten die Einsatzkräfte eine unschöne Entdeckung. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) © FF Raaba-Grambach

Zur Mittagszeit wurde dann vom Chemiealarmdienst des Landes Steiermark erneut kontrolliert. Hier wurde allerdings ein massiver Anstieg des Wasserpegels , sowie Eisschollenbildung festgestellt, welcher die gesetzten Ölsperren unwirksam machte. Umgehend wurden erneut die Feuerwehren Raaba, Grambach, Thondorf, Gössendorf, Berufsfeuerwehr Graz mit dem Schadstoffzug, sowie der Ölschadenstützpunkt Werndorf alarmiert, um erneut Sperren zu setzen.

© FF Raaba-Grambach © FF Raaba-Grambach © FF Raaba-Grambach

Hierbei wurde allerdings in Absprache mit dem Chemiealarmdienst an der Austrittstelle ein massiver Damm errichtet, um der starken Strömung des Baches entgegen wirken zu können. Weiters wurde von der Feuerwehr ein behelfsmäßiger Ölabscheider gebaut, um an der Austrittstelle das Öl noch besser auffangen zu können. Vom Einsatzleiter BM d.V. René Lagler wurde anschließend eine ständige Kontrolle der Ölsperren in den jeweiligen Einsatzbereichen der Feuerwehren angeordnet. Die Beseitigung des Ölschadens wird sich vermutlich noch über Tage hinweg ziehen.