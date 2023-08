Es war nicht das erste Mal Auseinander­setzung eskalierte: 17-Jähriger prügelte auf Ex-Freundin ein Klagenfurt - Über Jahre hinweg wurde eine 17-Jährige von ihrem Exfreund geschlagen. Auch am Freitag, dem 10. Februar 2023, bedrohte er die Frau und prügelte mit der Faust auf sie ein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels

Am Freitag kam es in Klagenfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 17-Jährigen und ihrem gleichaltrigen Exfreund. Dabei bedrohte er die Frau, prügelte mit der Faust auf sie ein und beschädigte ihr Handy. Laut der jungen Frau sei es nicht das erste Mal gewesen. In den letzten Jahren sei sie bereits mehrmals von ihrem Exfreund geschlagen worden.

Anzeige erstattet

“Da die Auseinandersetzungen immer häufiger und aggressiver wurden, hat sie jetzt die Anzeige erstattet”, erklärt die Polizei. Sofort wurde gegen den 17-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.