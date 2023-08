Polizei rückte an Heftiger Streit: Frau ver­folgte Lebens­gefährten mit Brot­messer Villach - Freitagnachmittag eskalierte ein Beziehungsstreit in einer Wohnung in Villach. Dabei verletzte eine 35-jährige Frau ihren Lebensgefährten sogar mit einem Brotmesser. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

In einer Villacher Wohnung kam es am Freitagnachmittag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Mann und seiner 35-jährigen Lebensgefährtin. “Der Streit wurde immer heftiger”, heißt es seitens der ermittelnden Beamten. Schließlich verfolgte die Frau ihren Partner sogar mit einem Brotmesser. Im Zuge einer Abwehrbewegung zog er sich dabei Schnittverletzungen an der Hand zu. Gegen die Frau wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. “Sie wird zur Anzeige gebracht”, so die Polizei.