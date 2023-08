In Klagenfurt 18-Jähriger zahlte Online-Bestellungen nicht: Polizei rückte aus Klagenfurt - Immer wieder ließ sich ein 18-jähriger Rumäne Pakete an eine Adresse in Klagenfurt liefern. Bezahlt hat er dafür allerdings nie. Schließlich alarmierte der Leiter einer Postfiliale die Polizei. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © Monkey Business/stock.adobe.com

Über mehrere Monate hinweg gab ein 18-jähriger Rumäne eine Vielzahl an Online-Bestellungen in Auftrag, jedoch ohne sie zu bezahlen. Die Bestellungen erfolgten immer an eine Zustelladresse in Klagenfurt. “Meist unter verschiedenen Namen”, erklärt die Polizei das Vorgehen des Mannes. Sogar Zustellverbote von Versandhändlern gab es bereits.

Post-Filialleiter alarmierte Polizei

Bei einem neuerlichen Abholversuch mit einem 48-jährigen Komplizen kontaktierte der Leiter einer Postfiliale schließlich die Polizei. “In weiterer Folge wurden bei einer Hausdurchsuchung zahlreiche Waren sichergestellt”, so die Beamten. Die Ermittlungen laufen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Nach Abschluss weiterer Erhebungen werden die Männer angezeigt.