11. Februar Tag des Europäischen Notrufs: Durch­schnittlich 523 Einsätze pro Tag Graz/Steiermark - Seit 2009 findet jährlich am 11. Februar der „Tag des Europäischen Notrufs“ statt. Er soll auf die einheitliche Notrufnummer 112 innerhalb der EU aufmerksam machen. Die Landespolizeidirektion Steiermark zieht anlässlich dieses Tages Bilanz und informiert über Notruf. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) © Pexels

Insgesamt mehr als 555.300 Anrufe gingen im Vorjahr in der Landesleitzentrale (LLZ) der Landespolizeidirektion Steiermark ein – 77 Prozent davon waren Notrufe. “Daraus resultierten knapp 191.000 tatsächliche Einsätze für die steirische Polizei, wobei mehr als 38 Prozent des Einsatzgeschehens auf die Landeshauptstadt Graz bzw. den Bezirk Graz-Umgebung fielen”, erklärt man seitens der Polizei. In der ganzen Steiermark waren somit durchschnittlich 523 Einsätze pro Tag für die steirischen Exekutivbediensteten zu meistern. Der Höchstwert wurde am 18. August 2022 erreicht: “Hier kam es anlässlich eines Unwetters in den späten Nachmittagsstunden zum Spitzenwert von 911 Einsätzen an nur einem Tag.”

Rund um die Uhr im Einsatz

Ein technisch hochmodernes System namens „ELKOS“ macht die Abwicklung eines derartigen Einsatzvolumens Tag für Tag möglich. Die Steiermark nahm hier bereits Ende 2018 eine Vorreiterrolle in ganz Österreich ein und setzte dieses System als erstes Bundesland ein. Dabei wurden 13 Leitstellen in den steirischen Bezirken zu einer einzigen Landesleitzentrale mit Standort in Graz zusammengelegt. Rund 90 professionell ausgebildete Bedienstete sorgen in der Steiermark aktuell dafür, dass Anrufe von hilfesuchenden Menschen rund um die Uhr bearbeitet werden.

W-Fragen beantworten

Auch ein sogenannter „Stiller Notruf“ bei akuter Gefahr kann mittlerweile über die App „DEC112“ abgesetzt werden. “Erfahrungsgemäß stellt in Stresssituationen jedoch nach wie vor die Bekanntgabe der Örtlichkeit immer wieder eine große Herausforderung dar”, wissen die Beamten. Deshalb zählt neben dem „Ruhe bewahren“ vor allem die Beantwortung der sogenannten W-Fragen beim Absetzen eines Notrufs.