Dating-Analyse Online oder offline: Wo ist es in Kärnten einfacher, die Liebe zu finden? Kärnten - Ein überraschendes Ergebnis brachte die Analyse von Picodi.com: Scheinbar setzen viele Kärntner auch weiterhin auf altbewährte Methoden und suchen lieber offline nach der großen Liebe. Welche Erfahrungen ihr bereits gemacht habt? Verratet es uns in den Kommentaren.

Das Team von Picodi.com hat die Anzahl der Suchanfragen mit den neuesten Daten von Statistik Austria verglichen, um herauszufinden, in welchem österreichischen Bundesland die größten Chancen bestehen, einen Partner im Internet zu finden. Überprüft wurden dabei Phrasen, wie die Namen der beliebtesten Dating-Webseiten und Apps oder allgemeine Phrasen wie “Dating-Seite”. Dabei wurde festgestellt, dass es in Tirol, Salzburg und Wien mehr Möglichkeiten gibt, einen Partner im Internet zu finden. In diesen Bundesländern werden Dating-Websites häufiger genutzt, als im Landesdurchschnitt.

Kärntner suchen lieber offline

Auf der anderen Seite entscheiden sich die Einwohner von Burgen­land, Nieder­österreich und Vorarl­berg am seltensten dafür, online nach Liebe zu suchen. Aber auch Kärnten ist lediglich auf Platz 6 im Bundesländer-Ranking zu finden. Auch hier trifft man seine andere Hälfte lieber offline – auf der Straße, bei der Arbeit oder bei gesellschaftlichen Treffen zum Beispiel. Verratet uns doch in den Kommentaren auf Facebook, welche Erfahrungen ihr bereits gemacht habt? Sucht ihr lieber online oder im echten Leben?