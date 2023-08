Investition von über 100 Millionen Euro Zur Sicher­stellung der Wasser­versorgung: Mega-Projekt in Kärnten geplant Kärnten - Die Wasserversorgungsstudie Zentralraum Kärnten habe zudem eindeutig aufgezeigt, dass es dazu künftig die Erschließung und Nutzung zusätzlicher Ressourcen brauche. Aus diesem Grund forciert Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) seit seinem Amtsantritt die Realisierung einer sogenannten Wasserschiene, welche den Kärntner Zentralraum krisensicher mit Trinkwasser versorgen soll. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia #68125438 Pixelot

In einem nächsten Schritt beabsichtigen das Land und die beteiligten Städte Klagenfurt, Villach, St. Veit und Feldkirchen die Satzung des Wasserverbandes zu finalisieren und den Wasserverband mit den Städten als Gründungsmitgliedern zu errichten. Das Land Kärnten wird den Wasserverband mit 250.000 Euro fördern, um dessen operative Tätigkeiten in der Anfangsphase zu gewährleisten. Die Städte unterstützen mit jeweils 50.000 Euro.

Investitionskosten von mehr als 100 Millionen Euro

“Sowohl in Klagenfurt als auch in ganz Kärnten sind wir in der glücklichen Lage, über ausreichend qualitativ hochwertiges Trinkwasser zu verfügen. Damit das auch für künftige Generationen so bleibt, ist es ein ganz wichtiger Schritt, gemeinsam mit dem Land Kärnten und den Städten Villach, St. Veit und Feldkirchen eine Wasserschiene auf den Weg zu bringen”, meint Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) dazu und Villachs Bürgermeister Günther Albel ergänzt: “Der verlässliche Zugang zu Trinkwasser wird durch die Klimakrise zu einem noch entscheidenderen Thema. Daher müssen wir jetzt die Verträge schließen und Maßnahmen ergreifen, die unseren Kindern und Enkeln die Trinkwasser-Versorgung sicherzustellen.” Das Projekt ist in der Realisierung auf Jahrzehnte ausgelegt und wird in Summe Investitionskosten in der Höhe von mehr als 100 Millionen Euro erfordern.