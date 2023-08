Nach EU-Verordnung

Kunden wollen wissen: "Sind Insekten in den Finken­steiner Nudeln?"

Finkenstein am Faaker See - Kürzlich wurde die Hausgrille, als neuartiges Lebensmittel in der EU genehmigt. Doch die neue Verordnung sorgt für Verunsicherung. Beinahe täglich fragen Kunden in der Finkensteiner Nudelfabrik nach, ob Insektenmehl zu den Teigwaren hinzugefügt wurde.

von Tanja Janschitz