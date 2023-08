Nachfolger wird gesucht Villacher "Kitchen Lounge" schließt: "Preis­erhöhung zwingen mich in die Knie" Villach - In ihrer "Kitchen-Lounge" verzauberte Michaela Schimpl die Gäste mit Kärntner Hausmannskost, doch nun muss das Lokal in der Villacher Lederergasse schließen. "Diese Preiserhöhung zwingen mich in die Knie", erklärt die Betreiberin im Gespräch mit 5 Minuten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © Montage: KK

Damals noch unter dem Namen “Veggie Taria” eröffnete die Villacher Gastronomin Michaela Schimpl im Mai 2021 ihr Lokal in der Lederergasse – wir haben berichtet. Keine zwei Jahre später sieht sie sich dazu gezwungen, es wieder zu schließen. “Die Preiserhöhungen machen es mir unmöglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten”, stellt sie im Gespräch mit 5 Minuten klar. Die Unternehmerin fühlt sich zornig und im Stich gelassen.

Nachfolger wird gesucht

“Dennoch bereue ich keine Sekunde, diesen Schritt gemacht zu haben”, betont sie. Der letzte Öffnungstag der “Kitchen Lounge” ist zwar der 31. März 2023, Schimpl will der Gastronomie aber weiterhin erhalten bleiben. “Wer weiß, was die Zukunft bringt”, so die ehrgeizige Wirtin. Das Restaurant in der Lederergasse 19 soll ebenfalls wieder vermietet werden. “Es wurde vollständig renoviert und ist mit samt der Einrichtung durch eine Ablöse zu haben”, erklärt Schimpl. “Was aus diesem Lokal dann gemacht wird, liegt ganz in den Händen des neuen Pächters. Demjenigen wünsche ich nur das Beste und soviel Freude wie ich es hatte”, erklärt die Gastronomin abschließend.