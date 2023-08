Kommende Woche Frühling lässt grüßen: Hochdruck­einfluss bringt Temperatur­anstieg und Sonne Kärnten - Ein erster Vorgeschmack auf den Frühling erwartet uns kommende Woche in Kärnten. Ein Hochdruckeinfluss bringt trockenes Wetter mit Temperaturen im zweistelligen Bereich. Und das pünktlich zu den Semesterferien! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (124 Wörter) © Katharina Widmann

Herrlich! Ab kommender Woche setzt sich wieder Hochdruckeinfluss in Kärnten durch. Wetterdienste, wie GeoSphere Austria, kündigen bereits jetzt Temperaturen im zweistelligen Bereich an. Zwar beginnt der Montag vor allem in den Niederungen noch trüb, aber tagsüber setzt sich dann in ganz Kärnten strahlend sonniges Wetter durch.

Temperaturen im zweistelligen Bereich

Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt der Himmel ungetrübt. Sogar im Klagenfurter Becken lösen sich die lokalen Frühnebelfelder rasch auf, heißt es seitens der Fachleute. Doch damit nicht genug. Nach den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage werden nun erstmals wieder Temperaturen im zweistelligen Bereich erwartet. Bis zu 10 Grad sind ersten Prognosen zufolge drin. Wir dürfen uns also auf ein paar frühlingshafte Tage freuen!