Ermittlungserfolg

Hofladen be­stohlen: Polizei kam mut­maßlichem Täter auf die Schliche

Bezirk St. Veit an der Glan - Ein besonders dreistes Vorgehen legte ein bisher unbekannter Täter in der Nacht auf Samstag in einem Hofladen im Bezirk St. Veit an der Glan an den Tag. Mit einem Draht zog er die Banknoten kurzerhand durch die Einwurföffnung der Kassen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (82 Wörter)