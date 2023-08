Neue Pächter gefunden Italienischer Flair im Hoch­tal: Neu­eröffnung im Knappen­haus Bad Bleiberg - Nach der Schließung des "Bergmandl" im Jahr 2015 war es ruhig im Knappenhaus. Umso größer ist die Freude, dass nunmehr neue Pächter gefunden wurden. Das Ristorante "Nonna Gigia" wird von Rodolfo Capogrosso, Michele Grassi und dessen Ehefrau Adelina betrieben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) #GOODNews © Marktgemeinde Bad Bleiberg

Von Fisch über Nudel bis Fleisch wird im Ristorante “Nonna Gigia” alles angeboten, was das italienische Kulinarikherz begehrt. “Der Name bezieht sich auf die Großmutter von Capogrosso, welche ihm in einem selbstverfassten Kochbuch eine umfassende Sammlung venezianischer Gerichte vermachte”, weiß Bürgermeister Christian Hecher (ULB).

Neueröffnung in Bad Bleiberg

Nach Sanierungsarbeiten, bei welchen die Marktgemeinde Bad Bleiberg und Mario Wenzel die neuen Betreiber tatkräftig unterstützten, war es nun endlich so weit. Im kleinen Rahmen wurde die Lokalität feierlich eröffnet. “Als Bürgermeister erfüllt es mich mit Freude und Stolz, dass inmitten von Bad Bleiberg dieses Kulinarikjuwel neu eröffnet. Ich darf an dieser Stelle Familie Grassi und Herrn Capogrosso viel Erfolg und herzliche Glückwünsche aussprechen”, so Hecher abschließend.