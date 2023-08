Einsatz Unfall auf der A9: LKW krachte gegen Beton­leitwand A9 Pyhrn Autobahn - Samstagfrüh ereignete auf der A9 Pyhrn Autobahn im Baustellenbereich zwischen dem Gleinalmtunnel und Übelbach ein Unfall mit einem LKW. Die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt sowie das Rote Kreuz und die Polizei rückten zum Einsatz aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) © FF Übelbach Markt

Samstagfrüh war die Pyhrn Autobahn zwischen dem Knoten St. Michael in der Obersteiermark und dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz in beiden Richtungen gesperrt. Gegen 07.15 Uhr fuhr ein 68-jähriger Bosnier mit einem LKW auf der A9 in Richtung Süden. In einem Baustellenbereich befuhr er irrtümlich die gesperrte Fahrbahn der Baustelle und geriet mit seinem Fahrzeug in den aufgefrästen Fahrbahnabschnitt. Der LKW touchierte in weiterer Folge die am linken Fahrbahnrand provisorisch errichtete Betonleitwand. Durch den Anprall stellte sich das Fahrzeug quer und kam zum Stillstand. Der LKW wurde dabei erheblich beschädigt und ein Großteil des Fahrzeuges behinderte den nachfolgenden Verkehr.

Lenker verletzt

“Beim Eintreffen befand sich das Rote Kreuz bereits an der Unfallstelle und versorgte die verletzte Person”, heißt es seitens der Wehr. Die Florianis sicherten währenddessen die Unfallstelle ab. Die darauffolgenden Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Um 11.57 Uhr konnten sie schließlich wieder einrücken.