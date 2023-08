Samstagmittag Brand brach in Garten­hütte aus: Feuerwehr im Einsatz Klagenfurt - Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte Samstagmittag aus. Aus bisher unbekannter Ursache ist es in einer Gartenhütte zu einem Brand gekommen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) © BF Klagenfurt

Ein aufmerksamer Anrufer meldeten am Samstag, dem 11. Februar 2023, eine leichte Rauchentwicklung im Bereich eines Wohnhauses in Klagenfurt. Sofort rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit einem Tanklöschfahrzeug zum Einsatz aus. Dort angekommen stellte sich heraus, dass es in einer Gartenhütte zu einem Brand gekommen ist. “Dieser wurde unter schweren Atemschutz und einer C-Schlauchleitung gelöscht”, heißt es seitens der Florianis. Mittlerweile konnten sie wieder einrücken.