Neue Trends für den Abschied So könnte ein würdevoller Abschied für das geliebte Haustier aussehen Klagenfurt / Wien - Friedhofsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann hatte eine Führung am Wiener Zentralfriedhof, bei der innovative Ideen für den letzten Weg vorgestellt und Gedanken ausgetauscht wurden. Viele der in Wien umgesetzten Maßnahmen wären auch für Klagenfurts Friedhöfe geeignet.

Am Donnerstag besichtigte Friedhofsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann, den Wiener Zentralfriedhof im Zuge eines Arbeitsgesprächs. Unter der Führung von Prokurist Andreas Kals, dem Verwalter des Zentralfriedhofs und Aufseher von über einer halben Million Gräbern, wurde über Neuerungen gesprochen, welche in Klagenfurt angewendet werden könnten. „Ein wichtiges Thema für Klagenfurt ist die Errichtung eines Tierfriedhofes. Schließlich sind Haustiere ebenfalls Familienmitglieder, die den Besitzern sehr ans Herz wachsen. Daher sollten sie nach ihrem Tod eine würdevolle Ruhestätte bekommen“, so Friedhofsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann.

Der Friedhofsausschuss von Klagenfurt steht der Projektbegleitung bereits positiv gegenüber. In Wien wurde diesbezüglich ein Best-Practice Beispiel angesehen – so sollen am Tierfriedhof keine Gräber ausgehoben, sondern spezielle Bio-Urnen verwendet werden.

Weiters unterhielten sich Friedhofsreferentin Wassermann und Kals über verschiedene Bestattungsmethoden, wie etwa Regenwasser-Urnen. Hierbei handelt es sich um spezielle Urnen, durch die Regenrinnen kann. Mehr und mehr sickert dadurch Asche in das Erdreich, wodurch wiederum Pflanzen genährt werden, welche die Ruhestätte erblühen lassen. Die Regenwasserurne symbolisiert den natürlichen Kreislauf des Lebens. Weitere Vorreiter-Beispiele wären PV-Anlagen am Friedhof, ein eigener Elektrobus am Gelände sowie ein „digitales Grab“. Hierbei handelt es sich um eine Online-Plattform, welche hilft, viele Aufgaben digital zu erledigen – wie etwa den Auftrag zu erteilen, dass auf dem Grab eine Kerze angezündet wird.