1.600 Kilometer mit dem Fahrrad Sehr umweltfreundlich: Studierende radeln für Auslandssemester an die Uni Klagenfurt Klagenfurt - Das neue Erasmus+ Programm „Green Erasmus" will das Bewusstsein für die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel schärfen. Im Fokus steht das nachhaltige Handeln der Studierenden während des gesamten Erasmus-Aufenthalts. Zwei Austauschstudierenden verbrachten das Wintersemester 2022/23 an der Universität Klagenfurt. Sie legten in 20 Tagen fast 1.600 Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

Die Erasmus+ Incoming-Austauschstudierenden Emile und Thomas von der INSA Rennes in Frankreich, verbrachten das Wintersemester 2022/23 an der Universität Klagenfurt. Sie legten in 20 Tagen fast 1.600 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Im Interview mit dem International Office der Uni Klagenfurt erzählen sie über ihre Erfahrungen. Hier ein kleiner Ausschnitt vom spannenden Interview:

Warum haben Sie die Universität Klagenfurt für ein Auslandssemester gewählt?

Wir haben uns für die Universität Klagenfurt entschieden, weil sie einfach eine optimale Lage, nahe der Julischen Alpen und zu verschiedenen Grenzländer hat. Außerdem wollten wir bei der Wahl des Reiseziels eine Radtour in Europa machen. Deshalb passte die AAU gut zu unseren Plänen.

Warum haben Sie sich der Herausforderung gestellt, Klagenfurt mit dem Rad zu erreichen?

Einer der Hauptgründe war, mit dem Rad von Lyon nach Klagenfurt zu radeln, uns selbst herauszufordern. Wir wollten auch sehen, ob wir die Reise nur mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und all unseren Sachen, die wir für fünf Monate im Ausland brauchen, bewältigen können. Und schließlich sahen wir es als eine gute Gelegenheit, die Schönheit und die Kultur der verschiedenen Regionen auf eine einzigartige und unvergessliche Weise zu erleben, anstatt Klagenfurt mit anderen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Wie kam es zu dieser Idee?

Unsere Freunde Maxime und Victor, die bereits eine Radtour durch Europa gemacht hatten, inspirierten uns. Wir hatten zuvor mit ihnen eine Radtour entlang der bretonischen Küste unternommen, die sehr viel Spaß gemacht hat. Diese Touren waren nur ein paar Tage lang, also wollten wir eine längere Radtour erleben. Da wir ein Auslandssemester absolvieren müssen, haben wir die Gelegenheit genutzt, um mit dem Fahrrad zu reisen.

Wie sind Sie bei der Planung der Radtour nach Klagenfurt vorgegangen? Hat alles nach Plan geklappt?

Wir haben uns vorgenommen, jeden Tag im Schnitt 80 bis 90 Kilometer zu radeln. Wir transportierten und schliefen in einem Zelt mit Schlafsäcken und Matten und hatten einen Campingkocher mit dabei. Was die Reise betrifft, so haben wir unsere Radtour in Lyon in Frankreich begonnen und sind von dort aus mit der ViaRhona in die Schweiz gefahren. Wir überquerten Genf und fuhren entlang des Leman-Sees nach Lausanne. Von dort aus fuhren wir durch das Hinterland der Schweiz und genossen die atemberaubende Landschaft der Hochalpen und einige der schönsten Orte des Landes, darunter das Lauterbrunnental und Mürren. Auf unserem Weg durch die Schweiz passierten wir Luzern und fuhren an unzähligen Seen entlang, bis wir schließlich den Bodensee erreichten, das Dreiländereck zwischen Deutschland, der Schweiz und Österreich. Von dort aus fuhren wir weiter nach München, mit einem Abstecher nach Füssen und seinem berühmten Schloss Neuschwanstein. Wir nahmen uns etwas Zeit, um die Stadt zu erkunden, und besuchten sogar ein paar Tage lang das Oktoberfest, bevor wir erneut aufbrachen; diesmal in den Süden Bayerns, um Hintersee und Königsee zu entdecken. Auf dem Weg dorthin gab es einige unerwartete Zwischenfälle, wie z. B. ein kaputtes Telefon und ein kaputtes Rad, so dass wir gezwungen waren, eine andere Route zu nehmen und durch Salzburg zu fahren. Aber trotz dieser Rückschläge konnten wir unsere Reise beenden und Österreich von Norden nach Süden durchqueren, wobei wir das Gosautal und seinen See, den Gosausee, Hallstatt und den letzten schweren Pass, den Sölkpass, passierten. Auf der Passhöhe schneite es bereits im September. Nach ein paar Kilometern erreichten wir dann Klagenfurt.

Wie lange habt ihr gebraucht, um Klagenfurt zu erreichen und wie viele Kilometer seid ihr gefahren?

Wir haben etwa 1500 bis 1600 Kilometer zurückgelegt, um Klagenfurt zu erreichen. Wir sind 20 Tage geradelt, einige Ruhetage haben wir uns aber schon gegönnt. Wir waren einen Tag in Lauterbrunnen zum Wandern und drei Tage in München zum Oktoberfest.

Was sind die besten Erinnerungen an Eure Reise?

Eine unserer schönsten Erinnerungen an die Reise war, als wir das Lauterbrunnental in der Schweiz erreichten. Die Aussicht war absolut atemberaubend, mit den hoch aufragenden Bergen, den Wasserfällen und den geraden Felsen. Ein weiterer unvergesslicher Moment war, als wir in Luzern eine Pause einlegten. Wir trafen Marty, einen Schweizer Gin-Liebhaber in einem Supermarkt. Er lud uns zu sich nach Hause zum Übernachten ein. Wir hatten eine tolle Zeit mit ihm und Marc, seinem Mitbewohner. Wir verkosteten auch seine Sammlung guter Gins. Aber das vielleicht unvergesslichste Erlebnis war, als wir die Spitze des Sölkpasses in Österreich erreichten. Wir waren die Einzigen auf der Straße, da wir kurz zuvor eine unerwartete verbotene Schlucht, den Salza-Stausee, überquert hatten.

Und gab es auch schlimme Erlebnisse während der Radtour?

Einer der schlimmsten Momente der Reise war für uns, als wir in der Nähe des Leman-Sees in einen heftigen Regensturm gerieten. Es war die erste regnerische Nacht der Reise, und wir waren nicht darauf vorbereitet. Der Sturm hielt stundenlang an, und der starke Wind schlug gegen unser Zelt. Es war sehr ungemütlich, und wir waren nicht sicher, ob unser Zelt standhalten würde.

Wie erfolgt nun die Rückreise nach Rennes?

Wir werden Busse und Züge nehmen, um im Feber nach Frankreich zurückzukehren. Es wäre schön gewesen, mit dem Fahrrad zurückzufahren. Aber die Zeit ist begrenzt, weil wir ein Praktikum machen müssen und die Wetterbedingungen mit Schnee und Minusgraden zu dieser Jahreszeit härter sind.