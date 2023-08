Traktor macht sich selbstständig Spektakulärer Einsatz: Traktor wurde aus Teich geborgen Hollenegg - Am 11. Februar gegen 13 Uhr mussten mehrere Feuerwehren einen Traktor aus einem Teich bergen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) SYMBOLFOTO © Feuerwehr Hollenegg

Heute um 12.45 Uhr wurde die Feuerwehr Hollenegg zu einer Traktorbergung nach Hollenegg alarmiert. Ein Traktor machte sich aus ungeklärter Ursache selbständig und fiel in einen Teich. Einsatzleiter Mörth Markus alarmierte nach der Ersterkundung das Kranfahrzeug der Feuerwehr Groß St. Florian und die Tauchstaffel des Bereichsfeuerwehrverbands Deutschlandsberg nach. In weiterer Folge wurde auch das Ölschadensfahrzeug der Stadtfeuerwehr Deutschlandsberg an den Einsatzort beordert.

Traktor erfolgreich geborgen

Vier Tauche des Bereichsfeuerwehrverbands trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Nach kurzer Lagebesprechung wurde der Traktor mittels Kranfahrzeug der Feuerwehr Groß St. Florian aus dem Teich geborgen und gesichert abgestellt. Nach über drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Es waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Hollenegg, Feuerwehr Groß. St. Florian, Feuerwehr Deutschlandsberg, sowie die Tauchstaffel BFV Deutschlandsberg im Einsatz.