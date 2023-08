Am Freitag

Zigaretten führten zum Wohnungsbrand in Moosburg

Moosburg - In der Nacht auf Freitag brach in der Wohnung eines Feuerwehrmannes in Moosburg ein Brand aus. Sowohl er als auch der Einsatzleiter erlitten im Zuge des Brandeinsatzes eine Rauchgasvergiftung. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes konnten nicht ordnungsgemäß entsorgte Rauchwaren als Brandursache festgestellt werden.

von Nina Fábián