Feuerwehr im Einsatz

Tank undicht: Einsatzkräfte mussten Umpumparbeiten durchführen

Haidkirchen - Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Haidkirchen, in der Gemeinde Kappel am Krappfeld, kam es am Samstag, dem 11. Februar zu einem Betriebsmittelaustritt bei einem Tank. Der Einsatz konnte schnell beendet werden.

