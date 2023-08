Aufschwung nutzen Positiver Trend: AMS meldet Beschäftigungs­rekorde und sinkende Arbeitslosen­zahlen Kärnten - Sehr erfreulich: Trotz des Ukrainekriegs, der Teuerungs- und Energiekrise und entgegen den Wirtschaftsprognosen hat sich der Kärntner Arbeitsmarkt 2022 außerordentlich gut entwickelt. Quer durch die Branchen und quer durch die Regionen war die Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften teils enorm hoch. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter) AMS-Kärnten Geschäftsführer Peter Wedenig und seine Stellvertreterin Melanie Jann © AMS Kärnten / C. Knauder

So lautete das Ziel für das AMS Kärnten im Jahr 2022. „Und das ist in vielerlei Hinsicht auch gelungen: Trotz Ukrainekriegs, Teuerungs- und Energiekrise und entgegen den Wirtschaftsprognosen hat sich der Kärntner Arbeitsmarkt 2022 außerordentlich gut entwickelt. Monat für Monat konnten Beschäftigungsrekorde und sinkende Arbeitslosenzahlen verzeichnet werden“, resümieren Peter Wedenig, Geschäftsführer des AMS Kärnten und seine Stellvertreterin Melanie Jann.

Positiver Trend

Im Jahresdurchschnitt 2022 bedeutet das (Veränderung gegenüber dem Vorjahresschnitt): 221.824 unselbständig Beschäftigte (+5.546/+2,6%) 16.997 Arbeitslose (-3.972/-18,9%) 19.445 Arbeitslose und Personen in Schulung (-4.281/-18,0%). Mit 7,1% wurde die Arbeitslosenquote auf einen in Kärnten historisch niedrigen Wert gesenkt

(2021: 8,8%). Auch der Blick auf die langjährige Entwicklung bei der Quote belegt den positiven Trend: Von 2015 bis 2022 nahm die Arbeitslosenquote in Kärnten im Bundesländervergleich mit -4 Prozentpunkten am stärksten ab.

Nachfrage hoch

Quer durch die Branchen und quer durch die Regionen war die Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften teils enorm hoch (2022: 8.419 offene Stellen; +2.299/+37,6%). Daraus haben sich 2022 verstärkt auch wieder Chancen ergeben für jene Menschen, die am Arbeitsmarkt vor teils großen Hürden stehen; etwa aufgrund ihres Alters, gesundheitlicher Probleme, niedriger oder veralteter Qualifikationen, Migrationshintergrund. Profitieren konnten unter 25- Jährige genauso wie über 50-Jährige und Langzeitarbeitslose (über 1 Jahr vorgemerkt).

Zahlreiche Arbeitssuchende unterstützt

Wedenig und Jann: „Mit zielgruppenspezifischen Qualifizierungen und Beschäftigungsmaßnahmen konnte die (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt werden. Dafür haben wir auf eine enge Abstimmung mit dem Land Kärnten und den Sozialpartnern gesetzt und ganz wesentlich – auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Unternehmen als potentielle Dienstgeberinnen.“ In Summe fanden 46.735 arbeitslos gemeldete Personen mit Unterstützung des AMS Kärnten wieder Arbeit. 42.429 Stellen konnten mit Unterstützung des AMS besetzt werden. Das

Kursprogramm des AMS Kärnten umfasste 480 Kurse.