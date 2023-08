Ins LKH geflogen Schwere Verbrennungen: Mann (77) beim Einheizen gestürzt Pöllau - Samstagnachmittag, 11. Februar 2023, verletzte sich ein 77-Jähriger beim Einheizen schwer. Der Mann dürfte aus unbekannter Ursache gestürzt sein und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Fliesenboden auf. Aus dem Kessel fiel brennendes Papier auf die Beine des Mannes. Dadurch erlitt er Verbrennungen an beiden Unterschenkeln. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (162 Wörter) © Peter Umlauft

Gegen 15.15 Uhr hielt sich ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag allein in seinem Wochenend-Haus auf und beheizte seinen Festbrennstoffkessel im Keller mit Papier und Karton. Dabei dürfte der Mann aus unbekannter Ursache gestürzt sein und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Fliesenboden auf.

Verbrennungen auf Unterschenkeln

Danach blieb er benommen liegen, wobei er mit den Beinen vor der geöffneten Kesseltüre lag. Aus dem Kessel fiel brennendes Papier und Karton auf die Beine des 77-Jährigen. Dadurch erlitt er Verbrennungen dritten Grades an beiden Unterschenkeln. Der Mann konnte in weiterer Folge aus eigener Kraft den stark verrauchten Heizraum verlassen und sich in einen Nebenraum begeben, von wo er die Einsatzkräfte verständigte. Der 77-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau aus dem verrauchten Keller des Wochenend-Haus geborgen und dem ÖRK übergeben. Nach Erstversorgung durch den anwesenden Notarzt wurde der schwer Verletzte vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz geflogen. Durch den Vorfall entstand kein Sachschaden.