"Hier klettern zwei Personen auf einen Kran" Burschen kletterten betrunken auf Kran am Heiligen­geistplatz Klagenfurt - Heute gegen 18 Uhr kletterten zwei Burschen auf einen Baustellenkran am Heiligengeistplatz in Klagenfurt. Die Polizei sowie die Feuerwehr konnten die zwei Buben mittels Lautsprecher vom Kran herunterholen. Die beiden blieben unverletzt. Die Burschen werden wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Screenshot elite_klagenfurt

Am frühen Abend des heutigen Samstags kamen zwei Burschen auf eine sehr gefährliche Idee: Sie kletterten einen Kran am Heiligengeistplatz hinauf. Passanten verständigten sofort die Einsatzkräfte. “Die Burschen, zwei junge Ukrainer im Alter von ungefähr 14 Jahren, sind alkoholisiert auf den Kran geklettert. Nach Zurufen der Feuerwehr mittels Lautsprecher sind die beiden dann heruntergeklettert. Die Feuerwehr Klagenfurt war mit einem Drehleiterwagen und einem Spanntuch im Einsatz, da man nicht wusste, ob die beiden einen suizidalen Gedanken hegten”, so Chefinspektor Markus Wernig gegenüber 5 Minuten. Die Burschen werden wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.