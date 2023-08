Am Sonntag

Im Norden regnet und schneit es, im Süden lockert es auf

Steiermark - Am Sonntag schneit es in den nördlichen Landesteilen, im Süden kann es schon bald etwas auflockern. Der Wind weht in der ersten Tageshälfte im Norden sowie auf den Bergen zunächst noch lebhaft.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (117 Wörter)