Samstagvormittag Nach Raub­überfall im Mölltal: Täter weiterhin flüchtig Winklern - Ein Raubüberfall hat sich am Samstagvormittag, dem 11. Februar 2023, im Mölltal ereignet. Der Mann ist nach wie vor flüchtig. Die Ermittlungen wurden von Polizisten des Landeskriminalamtes übernommen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat am 11. Februar gegen 8.20 Uhr mit einer Sturmhaube bekleidet ein Geschäft in Winklern, im Bezirk Spittal an der Drau, wir berichteten. Dort bedrohte er eine 34- jährige Verkäuferin mit einem Messer und zwang sie dazu, eine bislang unbekannte Summe Bargeld in seinen Rucksack zu packen. Daraufhin flüchtete der Beschuldigte in unbekannte Richtung.

Mann weiterhin flüchtig

Es wurde eine Alarmfahndung eingeleitet, an der mehrere Polizeistreifen, Kräfte des EKO Cobra, der Polizeihubschrauber Libelle sowie mehrere Hundestreifen beteiligt waren. Gegen 10.50 Uhr wurde die Alarmfahndung beendet. Der Mann ist nach wie vor flüchtig. Die Ermittlungen wurden von Polizisten des Landeskriminalamtes übernommen.