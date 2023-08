Es wird ein schöner Tag! Am Sonntag wird es sonnig in Kärnten Kärnten - Die Wolken lockern in Westen bald auf. Spätestens ab Mittag sollte auch in Unterkärnten die Wolkendecke immer weiter aufbrechen und der Sonne weichen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) © Katharina Widmann

Am Sonntag ziehen am Vormittag von Norden her noch teils dichte Wolken durch. Es bleibt dabei aber meist trocken. Abgesehen vom Tauernhauptkamm lockern die Wolken im Westen auf und es bleibt länger sonnig. “Spätestens ab Mittag sollte aber auch in Unterkärnten die Wolkendecke immer weiter aufbrechen und der Sonne weichen. Entlang der nördlichen Landesgrenze weht speziell vormittags mäßiger, föhniger Nordwind. Mit Höchstwerten zwischen 4 und 8 Grad bleibt es tagsüber recht mild”, so die Experten von GeoSphere.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.