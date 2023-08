Ermittlungen laufen

Einbrecher transportierte 30-Kilo-Tresor ab

Seiersberg - Über ein Schlafzimmerfenster gelangte ein bisher unbekannter Täter am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Seiersberg. In der Folge stahl er einen 30 Kilogramm schweren Tresor.

