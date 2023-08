"Deine Stars, Deine Lieblingshits" Neues Schlager-Format läuft ab heute auf Radio Uno Villach - Wie cool ist das denn? Die Sendung "Deine Stars, Deine Lieblingshits" mit Arno Rauter ist jetzt ein fixer Bestandteil des "Radio Uno Kärnten"-Programms. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) #GOODNews Arno Rauter mit Newcomerin Liane. © Radio Uno

Arno Rauter ist nun ein Experte der deutschen Schlagermusik Teil des “Radio Uno Kärnten”-Sendeprogramms. Er präsentiert ab sofort jeden Sonntag, zwischen 12 und 13 Uhr, “Deine Stars Deine Lieblings Hits”. Hier hört man die neuesten Schlager von Künstlern wie den Nockis, Andrea Berg, Roland Kaiser, Wolfgang Petry und Newcomern wie Liane – und das noch bevor sie in anderen Radiosendern gespielt werden.

Interviews, Veranstaltungen und mehr

“Außerdem wird in der Sendung über Veranstaltungen berichtet sowie über Interviews mit Künstlern und Informationen zu Musikreisen und künftigen Open-Air-Konzerten”, so Georg Unterkofler, Chef des Websenders. Weiters erfahrt ihr mit Rauter mehr über die Entwicklung des deutschen Schlagers von heute bis zurück in die Vergangenheit. Also lasst euch begeistern und taucht ein in das neue Schlagererlebnis.