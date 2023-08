In der Steiermark Von der Elektro- bis zur Luft­fahrzeug­technik: Bundes­heer stellt neue Lehrlinge ein Steiermark - Das Bundesheer sucht österreichweit wieder interessierte junge Frauen und Männer für verschiedenste Lehrberufe. Das Schwergewicht liegt hier vor allem in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien - von der Gastronomie, Sattlerei oder Elektrotechnik bis zur Luftfahrzeugtechnik und zur Verwaltungsassistenz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) SYMBOLFOTO - Archivfoto © Michael Steinberger/Bundesheer

“Das Österreichische Bundesheer ist einer der größten Lehrlingsanbieter im öffentlichen Dienst. In 35 Ausbildungsstellen werden mehr als 40 verschiedene Lehrberufe angeboten, welche interessierten jungen Frauen und Männern die Chance für eine Ausbildung und ihnen das Werkzeug in die Hand geben, sich für ihre persönliche Zukunft zu rüsten”, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Das Bundesheer bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ganz besondere Berufe zu erlernen. Neben den Bereichen Elektronik, Forstfacharbeit sowie Berufsjäger, werden auch Lehrlinge in der Luftfahrzeugtechnik und als Sattler gesucht.

Ablauf der Bewerbung

In zwei Prüfstellen des Heerespersonalamtes in Wien und Wels nehmen die Bewerberinnen und Bewerber an einer theoretischen Lehrlingstestung teil. Nach einer erfolgreichen Testung werden die Interessenten von der Ausbildungsstelle für den Lehrberuf zu einer praktischen Testung eingeladen. Nach einem positiven Bewerbungsprozess starten die Lehrlinge ihre Lehre beim Bundesheer. Bewerbungsschluss ist Ende Februar 2023. Alle Infos zur Lehre beim Bundesheer findet ihr unter: https://lehrling.bundesheer.at