Grazer Stadt­park spielt heute in "Erlebnis Österreich" die Haupt­rolle

Graz - Das „grüne Herz“ von Graz wird am heutigen 12. Februar 2023 in ORF 2 gekonnt in Szene gesetzt: Regisseur Günter Schilhan taucht mit seinem Film in die bewegte Geschichte des Grazer Stadtparks ein.

von Tanja Janschitz