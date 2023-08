Sonntagfrüh Alko-Lenkerin (27) ver­ursachte Unfall: Zwei Ver­letzte St. Lorenzen im Mürztal - Eine 27-jährige Alko-Lenkerin kam Sonntagfrüh mit ihrem Auto von der L 118, der Semmering-Begleitstraße, ab und streifte mehrere Bäume. Sowohl die Frau als auch ihre Beifahrerin wurden verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die 27-Jährige und ihre 26-jährige Beifahrerin, beide aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, waren kurz vor 3.30 Uhr früh auf der Semmering-Begleitstraße in Richtung Kindberg unterwegs. Im Gemeindegebiet von Alt-Hadersdorf kam die Lenkerin dann mit ihrem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn, fuhr über eine Böschung und streifte mehrere Bäume. Anschließend kam der Wagen in einer Wiese zum Stehen. Beide Frauen wurden mit Verletzungen von der Rettung in das Krankenhaus Bruck an der Mur gebracht. “Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief positiv”, heißt es seitens der Polizei.