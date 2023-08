Polizei ermittelt

Einbruch in Pfarr­gebäude: Hand­kassen und Tresor gestohlen

Maria Saal - Wer macht denn so was? Zwischen dem 10. und 11. Februar 2023 brachen bisher unbekannte Täter in ein Pfarrgebäude in der Gemeinde Maria Saal ein und stahlen zwei Handkassen sowie einen Möbeltresor.

