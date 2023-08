Tierisches Happy End! Drohne im Einsatz: Feuer­wehr ent­deckte ver­missten Hund Gratwein-Straßengel - Ende gut, alles gut: Dank des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Stiwoll in St. Pankrazen sind der Hund "Roml" und sein Besitzer wieder vereint. Die Fellnase war seit den Vormittagsstunden abgängig. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) #GOODNews © FF Stiwoll

Verzweifelt suchte ein Hundebesitzer am Samstag nach seinem zweijährigen Jagdterrier “Roml”. Das Tier war in den Vormittagsstunden verschwunden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. In seiner Not kontaktierte der Mann auch die Freiwillige Feuerwehr Stiwoll in St. Pankrazen und fragte, ob es möglich wäre, seinen Hund mit der Drohne zu suchen. Gesagt, getan! “Kurz vor der Dämmerung konnte der Einsatz erfolgreich abgeschlossen werden”, erklären die Florians. Hund und Besitzer sind wieder vereint.