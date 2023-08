Habt ihr sie auch gesehen?

Winter­challenge: Darum werden in Klagenfurt überall Jacken aufgehängt

Klagenfurt - Dahinter steckt die aktuelle #winterchallenge der Sozialistischen Jungen Generation (SJG) in Kärnten. Menschen in Not soll so eine wärmende Winterjacke zur Verfügung gestellt werden.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (102 Wörter)