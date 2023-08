Dank vom Landeshauptmann

250 Ehren­amtliche halfen bei Skisprung-Weltcup: "Ohne euch wäre Event nicht möglich ge­wesen"

Villach - Das Gastspiel in Kärnten war ein voller Erfolg: Vom 27. bis 29. Dezember begeisterte der Damen-Skisprung-Weltcup in der Villacher Alpenarena Hunderttausende Fans vor Ort und zu Hause vor den TV-Geräten. Im Namen des Landes bedankten sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer am Samstag bei den insgesamt 250 ehrenamtlichen Helfern.

