Großer Umzug: Am Faschings­dienstag regieren die Narren in Arnoldstein

Am Faschingsdienstag, dem 21. Februar 2023, regieren die Narren in Arnoldstein! Pünktlich um 15 Uhr startet der große Faschingsumzug am Bahnhof in Arnoldstein und zieht dann bis nach Gailitz. Im Anschluss wird das närrische Faschingstreiben ins Kulturhaus verlegt, wo die „Ossiacher See Musikanten“ mit flotter Oberkrainermusik für Stimmung sorgen werden. Die beliebte Maskenprämierung findet um 18 Uhr statt. Die Gewinner erwarten tolle Geld- und Sachpreise.