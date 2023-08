Wiener klar überlegen Schade: Pechschwarzer Tag für HSG Holding Graz Graz - Die HSG Holding Graz verliert das Heimspiel gegen die SG Insignis Handball Westwien klar. Starke Westwiener überrollten dabei eine schwache Grazer Mannschaft. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © Robert Edegger / HSG Holding Graz

Nemanja Belos eröffnet das Match mit dem ersten 7-Meter und dem 1:0 für die HSG Holding Graz. Nach dem 2:2 starten die Gäste aus Wien durch und bringen sich nach einem 4:0 Lauf mit 6:2 in Führung. Trainer Rene Kramer zog das Time-Out, das kurz Wirkung zeigte, jedoch den Lauf der SG Insignis Handball Westwien nicht stoppen konnte. Einige vergebene Würfe der HSG Holding Graz und ein sowohl starker Angriff, als auch Abwehr brachte die Gäste schließlich mit 22:12 bis zur Pausensirene in Führung.

Wiener klar überlegen

Auch in Spielhälfte zwei blieben die Wiener klar überlegen. Ein schwache Angriffsleistung und Unkonzentriertheiten lies den Rückstand wachsen. Am Ende verliert man klar. Die Aufgaben im Kampf um ein Viertelfinalticket werden nicht leichter. Am kommenden Freitag trifft die HSG Holding Graz auswärts auf den ALPLA HC Hard.