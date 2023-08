Vielfalt der technischen Berufe Uni Klagenfurt möchte Schüler­innen für technisches Studium begeistern Klagenfurt - Zum ersten Mal fand an der Uni Klagenfurt das Programm „HiTech-Heldinnen: Dein Mentoring ins MINT-Studium“ statt, um Schülerinnen für ein technisches Studium an der Universität Klagenfurt zu begeistern. 22 Schülerinnen der vorletzten Oberstufenklassen, 5 Mentorinnen und 5 Unternehmen nahmen daran teil. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) © 5min.at

Am 7. Februar bot die Universität Klagenfurt den Schülerinnen verschiedene Technik-Workshops und Schnuppervorlesungen, in denen sie erste Technikluft schnupperten. Die jungen Frauen hatten dabei die Gelegenheit, Studentinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen kennenzulernen, sich auszutauschen und Fragen zu stellen. Darüber hinaus wurden den Schülerinnen Mentorinnen (= Technik-Studentinnen) zur Seite gestellt, mit denen sie sich persönlich und individuell austauschen und auch in Zukunft in Kontakt treten können.

Vielfalt der technischen Berufe

Am darauffolgenden Tag, dem 8. Februar, besuchten die Schülerinnen in Kleingruppen mit ihren Mentorinnen jeweils ein IT-Unternehmen, um dieses in Form eines Job Shadowings näher kennenzulernen. Die jungen Frauen erfuhren, wie kreativ, zukunftsorientiert und vielfältig technische Berufe sind und welche Verbindungen es beispielsweise zu Energie und Umwelt, Wirtschaft, Mathematik, Graphik und Design oder etwa Medien und Kommunikation gibt. Folgende Unternehmen haben mitgemacht:

addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG

bitmovin GmbH

Dynatrace Austria GmbH – Lab Klagenfurt

Joanneum Research

priorIT EDV-Dienstleistungen GmbH

Die Schülerinnen werden bei Bedarf bis zur Matura von ihrer Mentorin begleitet. Es werden zudem regelmäßige Treffen stattfinden. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Land Kärnten und der Wirtschaftskammer Kärnten – Sparte Information und Consulting.