Ein Projekt Klagenfurts Wirtschafts­strukturen sollen nachhaltig analysiert werden Klagenfurt - Das Klagenfurter Stadtmarketing initiiert gemeinsam mit dem Wirtschaftsservice der Stadt eine umfassende Analyse der Wirtschaftsstrukturen. Maßgeblich unterstützt wird dieses Projekt vom Land Kärnten sowie der Wirtschaftskammer Kärnten. Das Ergebnis soll im Sommer 2023 präsentiert werden. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (295 Wörter) © Martina Derhaschnig

Die österreichische Wirtschaft ist mit einer Vielzahl von Veränderungsprozessen konfrontiert, welche sich bei weitem nicht nur auf die beiden „COVID19-Jahre“ oder die aktuell hohe Inflation und Energiepreise beschränken. Insbesondere die vielen konsumorientierten Branchen in den Innenstädten sehen sich beispielsweise einer „Hybridisierung“ des Einkaufsverhaltens (= neue Konsummuster und -verhalten), des immensen Online-Einkaufsbooms, der starken Digitalisierung der Verkaufsflächen und Service-angebote, dem Rückzug von frequenzstarken Magnetbetrieben und -infrastrukturen konfrontiert. Andererseits bieten jedoch auch die zunehmende Bio- und Fairtrade-Orientierung der Konsumenten, neue Multi- und cross-channel Konzepte, das Entstehen eines neuen City-Unternehmer-Typus sowie die gestiegene Nachfrage nach kleineren Flächen interessante Potenziale und Chancen für Standorte.

Regelmäßige Analysen

Um diese Veränderungsprozesse gut, für den jeweiligen Standort, bewältigen zu können bzw. in nachhaltig erfolgreiche Standortentwicklungsstrategien umzumünzen, setzen immer mehr österreichische Stadtmarketingorganisationen und städtische Wirtschafts- und Planungseinheiten auf regelmäßige Wirtschaftsstrukturanalysen.

Letzte Wirtschaftsstrukturanalysen lange her

Stadtrat und Wirtschaftsreferent der Stadt Klagenfurt Max Habenicht erläutert die Beweggründe folgendermaßen: „Die letzte Wirtschaftsstrukturanalyse liegt über 10 Jahre zurück. Die Corona-Pandemie, der zunehmende Internetboom sowie die aktuelle Teuerungswelle zeigt uns, dass sich Städte in einem grundlegenden Wandel befinden, den wir für die Stadt Klagenfurt bis dato nicht klar erheben konnten. Diese Daten werden uns die Basis dafür liefern, in Klagenfurt an den exakt richtigen „Stellschrauben“ zu drehen. Vor allem auch auf den Hinblick auf den großen Einfluss den die Koralmbahn für unsere Stadt und unsere zukünftige Entwicklung haben wird.“

Präsentation im Sommer 2023

Die nun startende Klagenfurter Wirtschaftsstrukturanalyse umfasst insgesamt 7 Bausteine und konzentriert sich auf die Analyse der Handels-, Gastronomie-, Gewerbe- und Dienstleistungsstrukturen im gesamten Stadtgebiet. Die Gesamtergebnisse der Wirtschaftsstrukturanalyse liegen im Sommer 2023 vor und werden in weiterer Folge einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.