Schon bald!

Am 14. Februar: Das sind die beliebtesten Valentinstags-Geschenke

Steiermark - Am Dienstag, 14. Februar, ist es soweit. Viele Steirer planen auch dieses Jahr, ihre Liebsten mit Geschenken zum Valentinstag zu überraschen. Gemeinsam mit Mindtake Research hat der Handelsverband die spannendsten Daten und Fakten zum Kaufverhalten analysiert. Was am häufigsten verschenkt, wie viel dafür ausgegeben, wo und wann eingekauft wird erfährst du hier.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (208 Wörter)