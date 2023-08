Palmen im Ausseerland? Veranstaltung und Workshops zum Thema Klimawandel in Bad Aussee Bad Aussee - Das Ausseerland ist eine uralte Kulturlandschaft von atemberaubender Schönheit. Sie ist Zuhause und Existenzgrundlage für die Menschen, die hier leben. Der Verein Biosphärenpark Dachstein – Salzkammergut – Totes Gebirge engagiert sich für die Erhaltung des intakten Lebensraums. Deshalb wird gemeinsam mit Club of Rome in Österreich zur Auftaktveranstaltung am 24. Februar eingeladen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (217 Wörter) © Diether Ribitsch

„Der Dachsteingletscher schwindet vor unseren Augen, auf den Almen versiegen die Quellen, in den Gemeinden greift die Bodenversiegelung um sich. Wir müssen dem Klimawandel gemeinsam entgegenwirken und zwar so schnell wie möglich!“, ist Diether Ribitsch, Vereinsobmann des Biosphärenparks Dachstein – Salzkammergut – Totes Gebirge überzeugt. Die Auftaktveranstaltung zur Workshopreihe am 24. Februar in Bad Aussee kommt dementsprechend fast einem Weckruf gleich. Einer Initialzündung zum gemeinsamen Handeln für eine gemeinsame Zukunft. Produktiv, harmonisch und gesund. Der Verein Biosphärenpark Dachstein – Salzkammergut – Totes Gebirge unterstützt aktiv dieses Projekt.

Was ist ein Biosphärenpark?

Die Region Dachstein – Salzkammergut – Totes Gebirge ist geprägt durch eine einzigartige Naturlandschaft und kulturelle Vielfalt. Natur- und Landschaftsschutz sind die entscheidenden Grundlagen einer erfolgreichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Regionalentwicklung. Ein Biosphärenpark gibt Raum, um Lösungsansätze für globale Probleme wie Klimawandel, Verlust an Biodiversität, Landflucht und ökonomischen Wachstumszwang im eigenen regionalen Wirkungsbereich zu erproben. Und macht Betroffene zu Beteiligten. Menschen, die in dieser Region leben, wollen ihre Heimat zu einer Modellregion für nachhaltige ökologische, ökonomische, kulturelle und soziale Entwicklung machen und für die kommenden Generationen lebenswert weiterentwickeln. Den internationalen wissenschaftlichen und politischen Hintergrund dafür bildet das UNESCO-Programm MAB (Men and Biosphere). Weltweit gibt es ca. 700 Biosphärenparks, die sich in einem kontinuierlichen Austausch miteinander befinden