80. Geburtstag KLC-Legende: Robert Kropiunik erhält Ehrenurkunde der Stadt Klagenfurt Klagenfurt - Anlässlich seines 80. Geburtstages erhielt Robert Kropiunik für sein herausragendes Engagement im Leichtathletiksport die Ehrenurkunde der Stadt Klagenfurt. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (304 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider überreichte gemeinsam mit Stadtrat Mag. Franz Petritz die Ehrenurkunde der Stadt Klagenfurt an Robert Kropiunik (am Bild mit seiner Lebensgefährtin) © StadtKommunikation/Pessentheiner

Über 60 Jahre lang prägte Robert Kropiunik die Klagenfurter Sportwelt in den verschiedensten Bereichen. Ursprünglich startete er beim Fußball, ehe er KLC- Gründer Leopold Wagner auffiel und so seinen Weg zum Leichtathletiksport fand. Dort heimste er im 400 Meter Hürdenlauf zahlreiche Rekorde ein, in den 70er Jahren nahm er bei der Universiade in Turin und der Europameisterschaft in Wien teil. Er war in seiner Leichtathletik-Karriere mehrfacher Staatsmeister, Kärntner Meister, ist kärntner- bzw. österreichischer Rekordhalter in Einzeldisziplinen und Staffelbewerben.

Ehrenurkunde zum 80er

Anlässlich seines 80. Geburtstages erhielt er ein ganz besonderes Geschenk – nämlich die Ehrenurkunde der Stadt Klagenfurt: „Jemand wie Robert Kropiunik war und ist ein absolutes Vorbild für die Jugend. Sein sportliches Lebenswerk ist beeindruckend. Selten hat jemand die Klagenfurter Sportwelt in den verschiedensten Bereichen so geprägt. In Würdigung und Anerkennung dieser Leistungen verleihen wir mit Stolz die Ehrenurkunde der Stadt Klagenfurt an Robert Kropiunik!“, sind sich Bürgermeister Christian Scheider und Sportreferent Stadtrat Franz Petritz einig.

Beeindruckender Lebenslauf

Während seiner Leichtathletik-Karriere hat er dem Fußball nie ganz abgeschworen und war als Fitnesstrainer für die Kicker der Austria und des FC- Kärnten tätig. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre zeichnete er sich außerdem für die Fitness der Skibob-Nationalmannschaft verantwortlich und war Mitbegründer der Kärntner Tennisakademie.

Kropiunik engagierte sich auch in der Nachwuchsarbeit, lotste hunderte Jugendliche durch „Talenteshows“ zu den Vereinen.

Bis heute Cheftrainer

Seit 1970 bis heute wirkt er als KLC-Cheftrainer und war federführend für die Erfolge von Walter Gurker (Hochsprung), Georg Frank (Diskuswurf), Oliver Münzer (800m) und Betina Germann (17-malige Staatsmeisterin) verantwortlich. Als gebürtiger Slowene, er wurde in Kranjska Gora geboren, gründete er den ersten slowenischen Leichtathletikverein Atletski Center Koroška. Dafür wurde er mit den Vinzenz-Rizzi-Preis ausgezeichnet.