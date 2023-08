Brüder angezeigt 23-Jähriger soll jüngeren Bruder zu Diebstahl angestiftet haben Spittal an der Drau - Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei konnten drei Diebstähle aus Selbstbedienungsläden geklärt werden. Bei einem Diebstahl soll ein 23-Jähriger seinen jüngeren Bruder angestiftet haben. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Spittal an der Drau konnten drei Diebstähle aus Selbstbedienungsläden geklärt werden. Die Diebstähle ereigneten sich Ende Jänner 2023 in zwei verschieden Läden im Gemeindegebiet von Spittal an der Drau. Gestohlen wurde Lebensmittel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Ausgeforscht werden konnte ein 23-jähriger Mann aus Spittal an der Drau. Bei einem der Diebstähle war sein 17-jähriger Bruder mit dabei. Der ältere Bruder ist zu diesem Diebstahl nicht geständig, der jüngere gab an, von seinem Bruder dazu angestiftet worden zu sein. Beide werden angezeigt.