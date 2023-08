Tödlicher Schiunfall: Mann stirbt noch auf Piste

Landesrat Schuschnig erklärt

So kann der öffentliche Verkehr zum Trumpf im Kärntner Tourismus werden

Kärnten - Touristen reisen in Kärnten vornehmlich mit dem Auto an. Landesrat Sebastian Schuschnig hat uns erklärt, wieso sich das in Zukunft wohl in eine andere Richtung entwickeln wird und was es in Kärnten dafür braucht.