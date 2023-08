Am Montag Zum Wochenstart gibt es fast überall Sonne Kärnten - Das Wetter beginnt in Villach ostwärts zum Teil trüb durch Nebel, ansonsten scheint von der Früh weg in ganz Kärnten die Sonne. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © KK/MarEng

Am Montag: Das Wetter beginnt in den tiefen Lagen von Villach ostwärts zum Teil trüb durch Nebel, ansonsten scheint von der Früh weg die Sonne. “Am Nachmittag wird es dann in ganz Kärnten strahlend sonnig sein. Mit Höchstwerten zwischen 5 und 9 Grad ist es für die Jahreszeit deutlich zu mild.”, so die Experten von GeoSphere.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.