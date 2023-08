Gestern Abend Mann mit Auto gegen Baum gekracht: 15-jähriger Mitfahrer verletzt Klagenfurt - Gestern Abend kam ein junger Mann mit dem Auto seines Vaters in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Ein auf dem Rücksitz mitgefahrener 15-jähriger Klagenfurter wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) SYMBOLFOTO © KK

Ein 18-jähriger Mann fuhr gestern gegen 23 Uhr mit dem Auto seines Vaters in Klagenfurt am Wörthersee auf der Seewiesenstraße in Richtung der Villacher Straße. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

15-Jähriger auf Rücksitz verletzt

Anschließend rutschte das Fahrzeug seitlich über eine steile Böschung und blieb nach circa 20 Metern an einem weiteren Baum hängen. Ein auf dem Rücksitz mitgefahrener 15-jähriger Klagenfurter wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vor Ort von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.