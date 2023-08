In Klagenfurt Nach Messer­attacke auf TikToker: Tat­­verdächtiger muss sich heute vor Gericht verantworten Klagenfurt - Bereits im Juni 2022 ereignete sich in Klagenfurt eine brutale Messerattacke in Klagenfurt - 5 Minuten berichtete. Der Beweggrund des Täters könnte möglicherweise religiöser Natur gewesen sein. Heute Vormittag muss sich der mutmaßliche Täter wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Ermittlungen wegen Mordversuchs: Brutale Messer­attacke vor WohnhausVersuchter Mord: Tat­verdächtiger (19) nach Messerattacke in Haft

Die grausame Tat trug sich am frühen Nachmittag des 7. Juni 2022 zu. Ein damals 52-jähriger irakischer Staatsbürger wurde vor seinem Wohnhaus in Klagenfurt von einem vorerst Unbekannten mit gezielten Messerstichen in den Rücken verletzt. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera mitgefilmt. Mehr dazu hier.

Tatverdächtiger in Wien festgenommen

Aufgrund des vorhandenen Videos und weiteren Ermittlungen gelang es den Ermittlern des Landeskriminalamtes Kärnten gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt einen 19-jährigen irakischen Staatsbürger als Tatverdächtigen auszuforschen. “Nach weiteren intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann schlussendlich am 5. Oktober 2022 in Wien festgenommen werden”, teilte die Polizei damals mit. Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde damals ein Haftbefehl gegen den 19-Jährigen erlassen.

Mutmaßlicher Täter vor Gericht

Am heutigen Montag muss sich der 19-Jährige wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. “Hintergrund sollen unter anderem kritische Berichte des Opfers über den Islam über einen Tiktok – Kanal gewesen sein, durch den sich der Angeklagte durch die kritischen Äußerungen provoziert und in seinen religiösen Gefühlen verletzt haben soll”, heißt es in der Anklageschrift. Laut der Anklageschrift heißt es ebenso, dass “der Angeklagte von seinem Wohnort in Wien, gemeinsam mit einem abgesondert verfolgten Mittäter, nach Klagenfurt gefahren sei, sein späteres Opfer ausmittelte und ihn dann verletzt haben soll”. Es gilt die Unschuldsvermutung.