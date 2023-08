Wähle jetzt deinen Lieblings-Buslenker und gewinne coole Preise!

Im Zeitraum vom 13. Feber bis einschließlich 5. März 2023:

1. Im Bus

• Jedem Bus ist ein eigener QR-Code zugeordnet.

• QR-Code auf dem Plakat hinter dem/der Lenker:in oder einem Smiley-Sticker an den Sitzplätzen können gescannt und die dadurch generierte E-Mail verrät uns, welche/r Lenker:in zur Zeit des Scans mit diesem Bus gefahren ist und wird die Stimme diesem/dieser zugeordnet.

2. Flyer

• Diese werden am 13. Feber am Heiligengeistplatz und am 20. Feber am Hauptbahnhof jeweils von 7 bis 9 Uhr zusammen mit leckeren Faschingskrapfen verteilt. Außerdem liegen diese für die Dauer der Wahl im Kundenservice Mobilität am Heiligengeistplatz zur freien Entnahme auf oder können auch von den Lenker:innen ausgegeben werden

• Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

A) Der QR-Code auf dem Flyer generiert eine E-Mail, bei dem entweder der Name der/s Lenkers:in ODER die dem/der Lenker:in zugeordnete 4-stellige Fahrernummer angeführt werden muss*.

Der QR-Code auf dem Flyer generiert eine E-Mail, bei dem entweder der Name der/s Lenkers:in ODER die dem/der Lenker:in zugeordnete 4-stellige Fahrernummer angeführt werden muss*. B) Auf dem Flyer den Namen der/s Lenkers:in ODER die dem/der Lenker:in zugeordnete 4-stellige Fahrernummer* eintragen, Kontaktdaten angeben und ausgefüllten Flyer im Kundenservice Mobilität am Heiligengeistplatz abgeben.

*Tipp: Wer den Namen bzw. die 4-stellige Fahrernummer des/der Lenkers:in nicht weiß, bitte diese/n danach fragen!

WICHTIG:

Jede/r Wähler:in kann pro Tag die Stimme für unterschiedliche Lenker:innen abgeben, jedoch nur 1x für den/die selbe/n Lenker:in!