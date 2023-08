Seit Freitag vermisst

17-Jährige aus Klagenfurt vermisst: "Ich suche nach meiner Schwester"

Klagenfurt - Seit Freitag wird eine junge Klagenfurterin vermisst. Zuletzt wurde sie am Hauptbahnhof in Klagenfurt gesehen. Das Mädchen ist erst 17 Jahre alt. Ihr Bruder bat via Facebook dringend um Hilfe. "Es wurde bereits eine Vermisstenanzeige aufgegeben", bestätigt auch die Polizei.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (106 Wörter)